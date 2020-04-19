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الأحد, 19 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 19 نيسان 2020 01:13 م

هزة أرضية بقوة 3،2 درجات تضرب الحدود العراقية – التركية

هزة أرضية

أفادت وزارة النقل، اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 3،2 درجات على مقياس ريختر تضرب الحدود العراقية – التركية.

وقالت في تقرير، "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة ارضية مساء امس في تمام الساعة (11:33:36) بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها ( 3،2 ) درجة على مقياس رختر".

وأضافت أن "مراصدنا في الهيئة العامة بينت أن الهزة وقعت على الحدود العراقية -التركية من جهة محافظة دهوك، ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين".

ودعت "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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