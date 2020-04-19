بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 19 نيسان 2020
آخر الأخبار
نائب ايزيدي سابق يطالب رئيس الوزراء المكلف بمنح الايزيديين حصة المكونات في الحكومة الجديدة البدء بإعادة إعمار (560) منزلاً في المدينة القديمة بالموصل وزير الصحة : تخفيف اجراءات حظر التجوال يتم عبر تقييم دوري لمساره سائرون : توزيع الحقائب الوزارية بين المكونات سيكون وفق الاستحقاقات الانتخابية تسريبات اعلامية: وزارة الكاظمي تتالف من 22 وزارة والمرشحون لشغل الحقائب سياسيون ومستقلون محافظ النجف يأمر بإطلاق سراح مواطن لبناني لجنة سياسية من خارج البرلمان لدعم الكاظمي.. وخزعل: خطاب الكاظمي قد يغير مواقف بعض الكتل المؤيدة له تشييع جثمان النجفية ملاك الزبيدي هزة أرضية بقوة 3،2 درجات تضرب الحدود العراقية – التركية الكاظمي انقضت ايام سعده .. دعم الكتل في الليل يمحوه نفاقها في النهار !!
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 نيسان 2020 01:06 م

الكاظمي انقضت ايام سعده .. دعم الكتل في الليل يمحوه نفاقها في النهار !!

مصطفى الكاظمي

كما كان متوقعا منذ الايام الاولى لتكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة ، فان "ايام سعده"  لم تدم طويلا ، وان "التفاؤل" بامكان تشكيله الحكومة الانتقالية وعبورها حاجز البرلمان بسهولة ، لم يكن سوى كلام للاستهلاك الاعلامي ، والقول ان حظوظه افضل من سابقيه المعتذرين محمد علاوي وعدنان الزرفي  هو كلام ليل التصريحات ، يمحوه نهار حقيقة مرامي واهداف الكتل والقوى السياسية التي لن يرضيها سوى استمرار نفوذها ومكاسبها طوال سبعة عشر عاما ..

الحزب الشيوعي العراقي شخص ذلك بتأكيده عدم امكانية رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الحصول على الدعم المطلق من قبل الكتل السياسية، مبينا ان الدعم سيزول فور التفاهم على الحصص الوزارية.

واكد سكرتير الحزب رائد فهمي :" ان الدعم المطلق الذي اعلنت عنه الكتل السياسية للكاظمي لن يطول كثيرا، وسيزول فور الحديث عن الحصص الانتخابية والتوازن الوطني بين المكونات".

وبدأت ملامح الموقف الحقيقي للمكلف الثالث مصطفى الكاظمي والوضع الحرج الذي ينزلق اليه ، تتضح من خلال مطالبات الكتل السياسية التي باتت تجاهر بها علنا ، فضلا عن الاتهامات الموجهة له بالضعف وعدم القدرة على تحقيق ما وعد به ،حتى انعدام الصدق في وعوده  ، وهي لاتختلف كثيرا عما واجهه المعتذران السابقان ..

الكاظمي الذي لم يستفد ، كما يبدو ، من تجربة الزرفي ومحمد علاوي ، يقف الان امام محاولات فرض وزراء واسماء معينة في كابينته الوزارية ، الامر الذي سيضعفه كثيرا في حالي  القبول او الرفض ..

فالحزب الديمقراطي الكردستاني ، على سبيل المثال لا الحصر ، يريد أربع وزارات في الحكومة الجديدة بينها المالية والتجارة.

وحسب مصدر سياسي مطلع ، فان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني طالب بالابقاء على وزير المالية فؤاد حسين في الحكومة الجديدة ، اضافة الى التجارة ووزارتين اخريين .

وبين المصدر :" ان حزب بارزاني استغل حصة الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب رئاسة الجمهورية ، لفرض شروطه والحصول على أكبر عدد من الوزارات ".

اما  النائب باسم خشان فقد وجه نقدا لاذعا للكاظمي ووصفه بالكذب وعدم المصداقية في وعوده ، مؤكدا :" ان تعهد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي باجراء انتخابات مبكرة  كذبة لن تتحقق".

وقال خشان :" ان  المكلف غير قادر على إجراء الانتخابات المبكرة، فضلا عن عدم وجود نية حقيقة للكتل السياسية لاجرائها" ، مبينا :"   ان الكاظمي غير صادق واستخدم كذبة الانتخابات المبكرة للحصول على دعم الشارع واقناعه ".

ازاء ما بدأ يتكشف عن حقيقة نفاق ومراوغة القوى السياسية ، يمكن القول ان المكلف الثالث يتجه الى موقف لايحسد عليه ، وان الحديث عن احتمال ان يلقى مصير سابقيه ، لم يعد من باب التكهن او مجرد التوقع ، وان امر حدوثه ليس مستبعدا ..

فالخبير القانوني طارق حرب، يرى :"  ان الاعتذار قاب قوسين او ادنى من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ، بعد مطالبات كتل جديدة ، لم تكن ممثلة في حكومة عادل عبدالمهدي كالحكمة والفضيلة والنصر وقبلها سائرون ، بحقائب وزارية.

واوضح :"  ان هذا ما يمكن الوصول اليه الساعة عند السؤال عن السبب الكامن وراء تأخير اعلان الكابينة الوزارية،  اذ تبين ان الاقوال والاعلام حول تخويل الكاظمي من الكتل الشيعية شيء والواقع شيء آخر "...

 

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مصطفى الكاظمي

لجنة سياسية من خارج البرلمان لدعم الكاظمي.. وخزعل: خطاب الكاظمي قد يغير مواقف بعض الكتل المؤيدة له 19 نيسان 2020 01:34 م

188811-921243819

القصة الكاملة.. فهد بوهندي صحفي قطري قتله إرهاب تميم في جوانتنامو الدوحة 19 نيسان 2020 12:04 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

الأوقاف المصرية: "جماعة الإخوان الإرهابية " أسست على الخيانة وعجنت بالغدر .. والتستر على عناصرها خيانة 19 نيسان 2020 11:57 ص

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

بعد اشتباكات عنيفة .. الجيش الليبي يحاصر مرتزقة السراج في ترهونة ويقترب من طرابلس 19 نيسان 2020 11:44 ص

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

بسبب كورونا وأزمات أخرى.. الليرة اللبنانية تفقد 100 % من قيمتها والمركزي يتوعد المضاربين 19 نيسان 2020 11:38 ص

الكاظمي

دعم الكتل سيزول فور التفاهم على الحصص الوزارية.. الأربعاء موعد أولي للتصويت على حكومة الكاظمي 19 نيسان 2020 11:31 ص

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

بعد أنباء عن اكتشاف علاج لـ"كورونا" .. قفزات واسعة في الأسواق والبورصات العالمية 19 نيسان 2020 11:19 ص

الكاظمي

الكاظمي يعرب عن تفاؤله بمسار تشكيل حكومته.. والمفاوضات مازالت مستمرة بين الكتل السياسية 19 نيسان 2020 10:15 ص

التعليقات