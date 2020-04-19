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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 نيسان 2020 12:58 م

المسعودي : تشكيل الحكومة يمر باصعب مراحله

رياض-المسعودي (1)

اكد النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي :"  ان تشكيل الحكومة يمر حاليا باصعب مراحله ، بسبب بعض القوى السياسية  التي تحاول استمرار الازمة بهدف افشال العملية السياسية ".

وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان بعض القوى السياسية مازالت غير مقتنعة بالعملية السياسية وتعمل على استمرار الازمات لتحقيق مآربها ،  الا انها ضعيفة وغير قادرة على تحقيق ما تصبو اليه وذلك بوجود اجماع سياسي كبير ضدها ".

واضاف:" ان الخلافات في اتحاد القوى لا يمكن وضعها في اطار العمل لنيل مكاسب في الحكومة المقبلة ،بل بسبب وجود خلافات في الرؤى السياسية ".

وخلص المسعودي الى القول :" ان تشكيل الحكومة المقبلة يمر باصعب مراحله  بسبب عدم فهم مبدأ المشاركة الذي اتفقت عليه القوى السياسية،  وان البعض ينظر الى المشاركة  على انها تقسيم حصص للاحزاب ، وهذا ما يصعب اختيار الكابينة الوزارية"،  مرجحا عدم انعقاد جلسة للتصويت على الحكومة قريبا.

 

ف.ا

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