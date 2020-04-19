المسعودي : تشكيل الحكومة يمر باصعب مراحله

اكد النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي :" ان تشكيل الحكومة يمر حاليا باصعب مراحله ، بسبب بعض القوى السياسية التي تحاول استمرار الازمة بهدف افشال العملية السياسية ".



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان بعض القوى السياسية مازالت غير مقتنعة بالعملية السياسية وتعمل على استمرار الازمات لتحقيق مآربها ، الا انها ضعيفة وغير قادرة على تحقيق ما تصبو اليه وذلك بوجود اجماع سياسي كبير ضدها ".



واضاف:" ان الخلافات في اتحاد القوى لا يمكن وضعها في اطار العمل لنيل مكاسب في الحكومة المقبلة ،بل بسبب وجود خلافات في الرؤى السياسية ".



وخلص المسعودي الى القول :" ان تشكيل الحكومة المقبلة يمر باصعب مراحله بسبب عدم فهم مبدأ المشاركة الذي اتفقت عليه القوى السياسية، وان البعض ينظر الى المشاركة على انها تقسيم حصص للاحزاب ، وهذا ما يصعب اختيار الكابينة الوزارية"، مرجحا عدم انعقاد جلسة للتصويت على الحكومة قريبا.

ف.ا