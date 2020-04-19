لجنة "شيعية" من خارج البرلمان لمساندة المكلف مصطفى الكاظمي

كشف نائب عن تشكيل لجنة سياسية من خارج البرلمان لدعم رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي.



وقال عضو مجلس النواب كاطع الركابي في تصريح صحفي :" ان اللقاءات مستمرة بين المكلّف والكتل والكيانات السياسيَّة ومع الكتلة الأكثر عدداً، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تكون مساندة له من المكون الشيعي، وستكون هذه اللجنة ثابتة لمساندته".



واضاف:" ان هذه اللجنة من خارج البرلمان، وهي شبيهة باللجنة السباعيَّة لمعاونة الكاظمي، وقد تستمر معه لمساندته طيلة فترة بقائه في رئاسة مجلس الوزراء"، مبيناً :" ان هذه اللجنة تضم الكتل والأحزاب الشيعيَّة التي وقعت على تكليفه".

ف.ا