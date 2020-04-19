بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 19 نيسان 2020
آخر الأخبار
نائب ايزيدي سابق يطالب رئيس الوزراء المكلف بمنح الايزيديين حصة المكونات في الحكومة الجديدة البدء بإعادة إعمار (560) منزلاً في المدينة القديمة بالموصل وزير الصحة : تخفيف اجراءات حظر التجوال يتم عبر تقييم دوري لمساره سائرون : توزيع الحقائب الوزارية بين المكونات سيكون وفق الاستحقاقات الانتخابية تسريبات اعلامية: وزارة الكاظمي تتالف من 22 وزارة والمرشحون لشغل الحقائب سياسيون ومستقلون محافظ النجف يأمر بإطلاق سراح مواطن لبناني لجنة سياسية من خارج البرلمان لدعم الكاظمي.. وخزعل: خطاب الكاظمي قد يغير مواقف بعض الكتل المؤيدة له تشييع جثمان النجفية ملاك الزبيدي هزة أرضية بقوة 3،2 درجات تضرب الحدود العراقية – التركية الكاظمي انقضت ايام سعده .. دعم الكتل في الليل يمحوه نفاقها في النهار !!
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 نيسان 2020 12:32 م

وفد من حكومة اقليم كردستان في بغداد لمناقشة الازمة الاقتصادية

خالد شواني

 وصل وفد من حكومة اقليم كردستان الى بغداد لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية مع الحكومة الاتحادية.

ويضم الوفد وزير المالية آوات شيخ جناب ووزير التخطيط دارا رشيد ووزير الاقليم خالد شواني ، اضافة الى اوميد صباح رئيس ديوان حكومة الاقليم.

وقال خالد شواني في تصريح صحفي :"  وصلنا اليوم الى  بغداد لمناقشة الازمة الاقتصادية التي تواجه العراق واقليم كردستان مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية ".

واضاف: " سنبحث اليوم الاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية وسبل تخفيض انتاج النفط والاستحقاقات المالية لاقليم كردستان، مع نائبي رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والمالية ووزارة النفط كما سنلتقي رئيس الوزراء ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي".

وتابع شواني : " نحن نريد تجاوز الازمة الاقتصادية الراهنة بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية ، ونحن متلزمون باتفاقنا السابق مع الحكومة الاتحادية حول تسليم 20 الف برميل نفط يومياً الى شركة سومو، وسنسعى في اجتماعاتنا مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية الى تجاوز الازمة الاقتصادية الراهنة".

 

ف.ا

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
شريف سليمان

نائب ايزيدي سابق يطالب رئيس الوزراء المكلف بمنح الايزيديين حصة المكونات في الحكومة الجديدة 19 نيسان 2020 02:50 م

مضر خزعل

سائرون : توزيع الحقائب الوزارية بين المكونات سيكون وفق الاستحقاقات الانتخابية 19 نيسان 2020 02:35 م

مصطفى الكاظمي

تسريبات اعلامية: وزارة الكاظمي تتالف من 22 وزارة والمرشحون لشغل الحقائب سياسيون ومستقلون 19 نيسان 2020 02:31 م

محافظ-النجف-لؤي-الياسري-1-780x470

محافظ النجف يأمر بإطلاق سراح مواطن لبناني 19 نيسان 2020 01:45 م

رياض-المسعودي (1)

المسعودي : تشكيل الحكومة يمر باصعب مراحله 19 نيسان 2020 12:58 م

كاطع الركابي

لجنة "شيعية" من خارج البرلمان لمساندة المكلف مصطفى الكاظمي 19 نيسان 2020 12:35 م

ثامر ذيبان

الفتح : خولنا الكاظمي اختيار كابينته ..بشرط ! 19 نيسان 2020 11:40 ص

عزت الشابندر

الشابندر : تسهيلات في " مزاد بيع الحقائب الوزارية " لانخفاض اسعار النفط ! 19 نيسان 2020 11:16 ص

التعليقات