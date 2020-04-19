وفد من حكومة اقليم كردستان في بغداد لمناقشة الازمة الاقتصادية

وصل وفد من حكومة اقليم كردستان الى بغداد لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية مع الحكومة الاتحادية.



ويضم الوفد وزير المالية آوات شيخ جناب ووزير التخطيط دارا رشيد ووزير الاقليم خالد شواني ، اضافة الى اوميد صباح رئيس ديوان حكومة الاقليم.



وقال خالد شواني في تصريح صحفي :" وصلنا اليوم الى بغداد لمناقشة الازمة الاقتصادية التي تواجه العراق واقليم كردستان مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية ".



واضاف: " سنبحث اليوم الاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية وسبل تخفيض انتاج النفط والاستحقاقات المالية لاقليم كردستان، مع نائبي رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والمالية ووزارة النفط كما سنلتقي رئيس الوزراء ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي".



وتابع شواني : " نحن نريد تجاوز الازمة الاقتصادية الراهنة بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية ، ونحن متلزمون باتفاقنا السابق مع الحكومة الاتحادية حول تسليم 20 الف برميل نفط يومياً الى شركة سومو، وسنسعى في اجتماعاتنا مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية الى تجاوز الازمة الاقتصادية الراهنة".

ف.ا