بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 19 نيسان 2020
آخر الأخبار
نائب ايزيدي سابق يطالب رئيس الوزراء المكلف بمنح الايزيديين حصة المكونات في الحكومة الجديدة البدء بإعادة إعمار (560) منزلاً في المدينة القديمة بالموصل وزير الصحة : تخفيف اجراءات حظر التجوال يتم عبر تقييم دوري لمساره سائرون : توزيع الحقائب الوزارية بين المكونات سيكون وفق الاستحقاقات الانتخابية تسريبات اعلامية: وزارة الكاظمي تتالف من 22 وزارة والمرشحون لشغل الحقائب سياسيون ومستقلون محافظ النجف يأمر بإطلاق سراح مواطن لبناني لجنة سياسية من خارج البرلمان لدعم الكاظمي.. وخزعل: خطاب الكاظمي قد يغير مواقف بعض الكتل المؤيدة له تشييع جثمان النجفية ملاك الزبيدي هزة أرضية بقوة 3،2 درجات تضرب الحدود العراقية – التركية الكاظمي انقضت ايام سعده .. دعم الكتل في الليل يمحوه نفاقها في النهار !!
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 نيسان 2020 12:08 م

تمديد تأجيل بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية لأجل غير مسمى

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قرارا جديدا يتعلق بمصير بطولاته القارية على مستوى الأندية هذا الموسم.
وأعلن «كاف» خلال بيانا رسميا له عبر موقعه الرسمي، تأجيل الدور النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية لأجل غير مسمى .

وجاءت قرارات التأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في قارة إفريقيا وغلق حركة الطيران بين أغلب دول القارة.
وأكد بيان «كاف» أنه بعد قرار تأجيل نصف نهائي البطولتين يعلن الاتحاد الإفريقي تأجيل المواعيد المحددة لنهائي البطولتين.
وكان مقررا إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في الكاميرون يوم 29 مايو المقبل، كما كان مقررا إقامة نهائي الكونفيدرالية يوم 24 من نفس الشهر في المغرب.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
EED972CD-F975-4025-A6B5-C799AAC43A65

لوكاكو يعلن رفضه العودة للدوري الإنجليزي الممتاز 19 نيسان 2020 11:49 ص

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

3 ناجين في برشلونة من مقصلة الأزمة المالية وميسي الخاسر الأكبر 18 نيسان 2020 02:26 م

اتحاد الكرة

رابطة اللاعبين العراقيين المغتربين .. ترى النور قريبا 18 نيسان 2020 02:22 م

القوة الجوية

فريق الجوية في المركز الثاني ويطالب ببطولة الدوري المتوقف !! 18 نيسان 2020 10:45 ص

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

انهيار القيمة السوقية لنجوم الكرة.. ومفاجآت لصلاح ورونالدو وميسي 17 نيسان 2020 02:33 م

ملابس

هل ينتقل فايروس كورونا عبر الملابس وأغطية الفراش؟ 17 نيسان 2020 10:40 ص

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

صحيفة: محمد صلاح ضمن قائمة أسرع 10 لاعبين في العالم 16 نيسان 2020 03:11 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

وفاة عمار ياسر حكم كرة الطائرة 16 نيسان 2020 03:08 م

التعليقات