تمديد تأجيل بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية لأجل غير مسمى

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قرارا جديدا يتعلق بمصير بطولاته القارية على مستوى الأندية هذا الموسم.

وأعلن «كاف» خلال بيانا رسميا له عبر موقعه الرسمي، تأجيل الدور النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية لأجل غير مسمى .

وجاءت قرارات التأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في قارة إفريقيا وغلق حركة الطيران بين أغلب دول القارة.

وأكد بيان «كاف» أنه بعد قرار تأجيل نصف نهائي البطولتين يعلن الاتحاد الإفريقي تأجيل المواعيد المحددة لنهائي البطولتين.

وكان مقررا إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في الكاميرون يوم 29 مايو المقبل، كما كان مقررا إقامة نهائي الكونفيدرالية يوم 24 من نفس الشهر في المغرب.