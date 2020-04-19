بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 19 نيسان 2020
آخر الأخبار
نائب ايزيدي سابق يطالب رئيس الوزراء المكلف بمنح الايزيديين حصة المكونات في الحكومة الجديدة البدء بإعادة إعمار (560) منزلاً في المدينة القديمة بالموصل وزير الصحة : تخفيف اجراءات حظر التجوال يتم عبر تقييم دوري لمساره سائرون : توزيع الحقائب الوزارية بين المكونات سيكون وفق الاستحقاقات الانتخابية تسريبات اعلامية: وزارة الكاظمي تتالف من 22 وزارة والمرشحون لشغل الحقائب سياسيون ومستقلون محافظ النجف يأمر بإطلاق سراح مواطن لبناني لجنة سياسية من خارج البرلمان لدعم الكاظمي.. وخزعل: خطاب الكاظمي قد يغير مواقف بعض الكتل المؤيدة له تشييع جثمان النجفية ملاك الزبيدي هزة أرضية بقوة 3،2 درجات تضرب الحدود العراقية – التركية الكاظمي انقضت ايام سعده .. دعم الكتل في الليل يمحوه نفاقها في النهار !!
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
عادل الجبوري الأحد، 19 نيسان 2020 11:57 ص

يختبئون خلف الحسابات الوهمية المزيفة وينشرون الشائعات والاكاذيب ويزعمون ذلك دينا وجهادًا

الأوقاف المصرية: "جماعة الإخوان الإرهابية " أسست على الخيانة وعجنت بالغدر .. والتستر على عناصرها خيانة

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a
علق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على ترويج جماعة الإخوان الإرهابية للشائعات بشأن انتشار فيروس كورونا في مصر، مؤكدًا أنها أسست على الخيانة، وعجنت بماء الغدر.
وأضاف: «الجماعة الإرهابية رضعت الغدر يوم ولادتها، وغُذِّيت به يافعة، وشبت عليه وشاخت، ولم تتخل يوما عن غدرها ولا خيانتها، ولم يُعرف لها وفاء بعهد، ولا مصداقية لكلمة، ولا شرفًا في خصومة، بل الفحش والفجر والبذاءة التي تجاوزت كل الحدود في الآونة الأخيرة».
وشدد على أن التستر على أي عنصر من هذه العناصر الضالة خيانة للدين والوطن، وأنه قد آن الأوان لتطهر كل المؤسسات الوطنية أنفسها من أي عناصر خائنة لأوطانها أو عميلة لأعدائه أو أجيرة لقوى الشر والضلال وجماعات التطرّف والإرهاب .
وأكد أن من ذلك ما تعمد إليه الجماعة الإرهابية من بث الشائعات، وترويج الأكاذيب، في إصرار غريب على الكذب ثم الكذب ثم الكذب، متسائلًا: «لا أدري كيف وصل بهم التبلد الإنساني وانعدام الضمير إلى هذا الحد، وبأي دين يستبيحون ذلك ويستحلونه؟»..
وتابع: «أنه في كل أسبوع يروجون شائعة فتح المساجد قصد إثارة عاطفة بعض العامة الذين قد لا يدركون فقه المقاصد الشرعية، وأن حياة الساجد مقدمة على عمارة المساجد، وأن خشية الهلاك على النفس عذر معتبر شرعًا، في حين أنهم لا يجرؤون على النطق ببنت شفة من ذلك في بلاد أسيادهم من الدول الراعية للإرهاب التي تأويهم ، ويعدون قيامها بذلك فهما لصحيح الدين، وحرصا على النفس البشرية، ويشيدون بالصرامة في ذلك».
وواصل: «الأعجب والأدهى والأمر أنهم لا خلاق لهم، ولا رجولة لهم، إذ يختبئون خلف الحسابات الوهمية المزيفة، ويزعمون ذلك دينا وجهادًا، أعماهم المال الخبيث، لكننا نؤكد أن من ينفقون هذه الأموال ومن يتلقونها ستكون عليهم حسرة في الدنيا والآخرة، ذلك لأن الله (عز وجل) لا يصلح عمل المفسدين».
وأردف: «أننا ننطلق في مسألة تعليق الجمع والجماعات من منطلقات شرعية صحيحة وثابتة، وأن رفع هذا التعليق مرتبط بزوال علته، وهي انتشار فيروس كورونا وخطورة التجمعات وأثرها في سرعة انتقاله بين الناس، ومعلوم أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدمًا».
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مصطفى الكاظمي

لجنة سياسية من خارج البرلمان لدعم الكاظمي.. وخزعل: خطاب الكاظمي قد يغير مواقف بعض الكتل المؤيدة له 19 نيسان 2020 01:34 م

مصطفى الكاظمي

الكاظمي انقضت ايام سعده .. دعم الكتل في الليل يمحوه نفاقها في النهار !! 19 نيسان 2020 01:06 م

188811-921243819

القصة الكاملة.. فهد بوهندي صحفي قطري قتله إرهاب تميم في جوانتنامو الدوحة 19 نيسان 2020 12:04 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

بعد اشتباكات عنيفة .. الجيش الليبي يحاصر مرتزقة السراج في ترهونة ويقترب من طرابلس 19 نيسان 2020 11:44 ص

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

بسبب كورونا وأزمات أخرى.. الليرة اللبنانية تفقد 100 % من قيمتها والمركزي يتوعد المضاربين 19 نيسان 2020 11:38 ص

الكاظمي

دعم الكتل سيزول فور التفاهم على الحصص الوزارية.. الأربعاء موعد أولي للتصويت على حكومة الكاظمي 19 نيسان 2020 11:31 ص

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

بعد أنباء عن اكتشاف علاج لـ"كورونا" .. قفزات واسعة في الأسواق والبورصات العالمية 19 نيسان 2020 11:19 ص

الكاظمي

الكاظمي يعرب عن تفاؤله بمسار تشكيل حكومته.. والمفاوضات مازالت مستمرة بين الكتل السياسية 19 نيسان 2020 10:15 ص

التعليقات