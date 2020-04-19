لوكاكو يعلن رفضه العودة للدوري الإنجليزي الممتاز

أعلن النجم روميلو لوكاكو، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، اليوم، أنه حسم أمره فيما يتعلق بالعودة للدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة.



وأكد النجم البلجيكي أنه لا يفكر في العودة للدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، بعد المسيرة التي خاضها مع نادي مانشستر يونايتد وتشيلسي وإيفرتون في السنوات الماضية.



وأضاف لوكاكو لصحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: “لا أعتقد ذلك لكنني أحببت الفترة التي قضيتها مع إيفرتون”، منوهًا إلى أنه يكون متحمس للغاية عندما يلعب مع الإنتر في ملعب سان سيرو.



وأشار إلى أن عدد الجماهير الكبير في ملعب سان سيرو يجعله متحمسًا بشكل كبير، حيث يكون الملعب ممتلئ على أخره بالجماهير، مشيرًا إلى هدفه ضد جنوى يعد الأفضل في مشواره مع “النيراتزوري” حتى الآن.



وتابع لوكاكو “أكثر الخطابات الملهمة والمحفزه كان للمدرب أنطونيو كونتى مع اللاعبين عندما كنا متأخرين أمام ميلان 2-0″، مضيفا “لم يصرخ على الإطلاق، أخبرنا ما يجب علينا القيام به وأين نجد المساحة ونقوم بعملنا”.



جدير بالذكر أن لوكاكو كان قد انضم لصفوف إنتر ميلان، في الصيف الماضي قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل 75 مليون يورو، بعقد لمدة 5 سنوات، بعد عامين قضاهم ضمن صفوف اليونايتد.



ويحتل إنتر ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلال الموسم الحالى قبل التوقف بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وذلك برصيد 54 نقطة، بينما يتصدر يوفنتوس برصيد 63 نقطة.

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