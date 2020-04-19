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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 نيسان 2020 11:40 ص

الفتح : خولنا الكاظمي اختيار كابينته ..بشرط !

ثامر ذيبان

اعلن  النائب عن تحالف "الفتح"  ثامر ذيبان عن حصول  رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، على تفويض من قبل الكتل الشيعية لاختياركابينته الوزارية ، شريطة مراعاة التوازن في التمثيل السياسي.

وقال الحمداني في تصريح صحفي :" ان ما يتدوال من اخبار بشأن ترشيح أسماء من قبل جميع الكتل السياسية غير صحيح "، مبينا ان" تحالف الفتح اعطى الحرية الكاملة لرئيس الوزراء المكلف باختيار اشخاص لشغل الكابينة الوزارية".

واضاف :" ان الكاظمي، حصل على تفويض نسبة مهمة من الاحزاب والقوى السياسية التي اشترطت ان يتمتع الوزراء المختارون بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة وتوزيع الحقائب الوزارية بحسب المكونات " ، مشيرا الى :" ان امام رئيس الوزراء المكلف مهام عديدة من أهمها الملف الأمني".

ف.ا
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