الفتح : خولنا الكاظمي اختيار كابينته ..بشرط !



اعلن النائب عن تحالف "الفتح" ثامر ذيبان عن حصول رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، على تفويض من قبل الكتل الشيعية لاختياركابينته الوزارية ، شريطة مراعاة التوازن في التمثيل السياسي.



وقال الحمداني في تصريح صحفي :" ان ما يتدوال من اخبار بشأن ترشيح أسماء من قبل جميع الكتل السياسية غير صحيح "، مبينا ان" تحالف الفتح اعطى الحرية الكاملة لرئيس الوزراء المكلف باختيار اشخاص لشغل الكابينة الوزارية".



واضاف :" ان الكاظمي، حصل على تفويض نسبة مهمة من الاحزاب والقوى السياسية التي اشترطت ان يتمتع الوزراء المختارون بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة وتوزيع الحقائب الوزارية بحسب المكونات " ، مشيرا الى :" ان امام رئيس الوزراء المكلف مهام عديدة من أهمها الملف الأمني".



ف.ا