الاقتصاد النيابية : ليس في نية الحكومة الاقتراض الخارجي لحل الازمة المالية



اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان الحكومة العراقية ليست لديها نية للاقتراض الخارجي لحل الازمة المالية وتأمين رواتب الموظفين.



وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي في تصريح صحفي :" ان الحكومة قادرة على تلافي الازمة المالية في الوقت الحالي باستخدام القروض الداخلية او تفعيل بعض الموارد " ، لافتة الى :" ان تفعيل الصناعة والزراعة يمكن ان يسد حجم الخسائر المالية جراء انهيار اسعار النفط ".



واضافت :" ان الحكومة يقع على عاتقها البحث عن بدائل اخرى للابتعاد عن الاعتماد الكلي على ايرادات النفط "، مبينة :" ان الحكومة لا تنوي في الوقت الحالي الذهاب نحو الاقتراض الخارجي لحل الازمة المالية التي تمر بها لتأمين رواتب الموظفين ".



واوضحت النائبة :" ان رواتب الموظفين ستؤمن للشهر الحالي بشكل كامل، وان الازمة المالية قد تلاحظ بشكل مباشر خلال الشهر المقبل، في حال استمرت اسعار النفط بالهبوط ".



ف.ا