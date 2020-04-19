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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 نيسان 2020 11:36 ص

الاقتصاد النيابية : ليس في نية الحكومة الاقتراض الخارجي لحل الازمة المالية

ميثاق-الحامدي

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ان الحكومة العراقية ليست لديها نية للاقتراض الخارجي لحل الازمة المالية وتأمين رواتب الموظفين.

وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي في تصريح صحفي :" ان الحكومة قادرة على تلافي الازمة المالية في الوقت الحالي باستخدام القروض الداخلية او تفعيل بعض الموارد " ، لافتة الى :" ان تفعيل الصناعة والزراعة يمكن ان يسد حجم الخسائر المالية جراء انهيار اسعار النفط ".

واضافت :" ان الحكومة يقع على عاتقها البحث عن بدائل اخرى للابتعاد عن الاعتماد الكلي على ايرادات النفط "، مبينة  :" ان الحكومة لا تنوي في الوقت الحالي الذهاب نحو الاقتراض الخارجي لحل الازمة المالية التي تمر بها لتأمين رواتب الموظفين ".

واوضحت النائبة :" ان  رواتب الموظفين ستؤمن للشهر الحالي بشكل كامل، وان الازمة المالية قد تلاحظ بشكل مباشر خلال الشهر المقبل، في حال استمرت اسعار النفط بالهبوط ".

ف.ا
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