بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 19 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 19 نيسان 2020 11:31 ص

دعم الكتل سيزول فور التفاهم على الحصص الوزارية.. الأربعاء موعد أولي للتصويت على حكومة الكاظمي

الكاظمي

أكد سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، أن دعم الكتل لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيزول فور التفاهم على الحصص الوزارية.

كذلك استبعد فهمي أن يمرر مصطفى الكاظمي كابينته بسهولة في مجلس النواب.
من جانبه، كشف النائب فاضل الفتلاوي عن موعد أولي للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال الفتلاوي، إن الكاظمي أكمل اختيار كابينته الوزارية وسيطلب من رئيس مجلس النواب عقد جلسة للمجلس يوم الأربعاء القادم للتصويت على الكابينة.

بينما ذكرت مصادر في اتحاد القوى السنية الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أن انشقاقا كبيرا حدث في الاتحاد.

وبينت أن السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر نجح في تأسيس كتلة جديدة أطلق عليها كتلة "المدن المحررة" انضم إليها ما يقرب من 31 نائبا سنيا انفضوا عن الحلبوسي.

من جهته اتهم نائب شيعي كتلا شيعية بالتواطؤ مع السياسيين الأكراد في نهب ثروات العراق.

وتشير مصادر مقربة من مفاوضات الكاظمي مع الكتل السياسية إلى أن القوى الكردية فرضت على رئيس الوزراء المكلف إبقاء فؤاد حسين وزير المالية في منصبه مع منح الأكراد ثلاث وزارات أخرى مقابل دعم حكومة الكاظمي.

وكان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قد أعرب عن تفاؤله بمسار تشكيل حكومته، وكشف ملامح فريقه الوزاري الذي يعتزم تقديمه للبرلمان، والأجواء التي تسير عليها مشاوراته مع القوى السياسية العراقية.

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر"، "نريد فريقاً حكومياً يتمتع بالكفاءة ونزيهاً، يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح، وتحقيق مطالب الناس".

وأضاف الكاظمي، "أن مشاوراته مع القوى السياسية مستمرة في أجواء ودية، مؤكداً أنه يعمل على "تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي".

يأتي ذلك، بينما ما تزال مفاوضات تشكيل الحكومة مستمرة بين الكتل السياسية، فيما دعت الكتل الكردية الكاظمي إلى تطبيق بنود الدستور.

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