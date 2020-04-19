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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 نيسان 2020 11:25 ص

ماهي مطالب المحافظات المحررة من رئيس الوزراء المكلف

عضو مجلس محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي

اعلن النائب عن محافظة ديالى عبدالخالق العزاوي، عن  اربعة مطالب تم تقديمها الى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي من قبل المحافظات المحررة  لتضمينها في برنامجه الحكومي.

وقال العزاوي في تصريح صحفي :" هناك مرشحون من المحافظات المحررة سيقدمون الى رئيس الوزراء المكلف، ونأمل ان يلاقوا القبول من مجلس النواب، كما نأمل منح الثقة للكابينة الوزارية والبرنامج الحكومي بشكل كامل ".

واضاف:"  ان نواب المحافظات المحررة خولوا المكلف اختيار المرشحين للكابينة الوزارية سواء من الكتل او من خارجها، مثلما تم منح الحرية لسابقيه الزرفي وعلاوي".

واوضح انه :" تم تحديد عدة مطالب قدمها نواب المحافظات المحررة الى الكاظمي لتضمينها في برنامجه الحكومي، منها ارجاع المهجرين الى ديارهم واخراج السجناء الذين يقبعون بالسجون على اساس المخبر السري والتهم الكيدية واعادة اعمار المناطق المحررة وتلبية طلبات المتظاهرين الذين مازالوا منذ 6 اشهر في ساحات الاعتصام".

ف.ا
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