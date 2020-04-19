بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 19 نيسان 2020
آخر الأخبار
الفتح : خولنا الكاظمي اختيار كابينته ..بشرط ! الاقتصاد النيابية : ليس في نية الحكومة الاقتراض الخارجي لحل الازمة المالية دعم الكتل سيزول فور التفاهم على الحصص الوزارية.. الأربعاء موعد أولي للتصويت على حكومة الكاظمي ماهي مطالب المحافظات المحررة من رئيس الوزراء المكلف لجنة نيابية : خدمة الاتصالات سيئة جدا ويجب محاسبة شركاتها الشابندر : تسهيلات في " مزاد بيع الحقائب الوزارية " لانخفاض اسعار النفط ! نائب كردي : لم نجر اي مباحثات مع رئيس الوزراء المكلف لغاية الان الفتلاوي : حكومة الكاظمي ستمرر قبل حلول شهر رمضان كربلاء: حظر التجوال مستمر حتى مطلع رمضان لجنة المرأة تعزي بوفاة ملاك الزبيدي وتحذر من المزيد من العنف الاسري بسبب حظر التجوال
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 نيسان 2020 11:24 ص

أول دولة عربية تعلن خلوها من فيروس كورونا.. ما هي ؟

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

أعلنت السلطات الموريتانية خلو البلاد من فيروس كورونا المستجد بعد تعافي الحالات المصابة.
وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية، مساء السبت، أن البلاد أصبحت خالية من الفيروس بعد تعافي آخر مصابة وهي طالبة قادمة من فرنسا اكتشفت إصابتها بعد أسابيع من الحجر الاحترازي. وأضافت أن الطالبة ستظل في الحجر الصحي 14 يوماً.
وسجلت موريتانيا أول إصابة بفيروس كورونا في الثالث عشر من مارس (آذار) الماضي، وتعود لموظف يحمل الجنسية الأسترالية ظهرت عليه أعراض المرض وتم التحقق من إصابته بعد أيام من عودته من سفر خارجي.

رفع الحظر جزئياً
وبعد مرور عشرة أيام خالية من أي إصابة جديدة بدأت الحكومة خطة للتخفيف من الإجراءات الاحترازية التي كانت قد بدأت تطبيقها مع ظهور الفيروس في البلاد.
وأعلنت السلطات عن رفع الحظر عن عدد من المحال التجارية والورشات.
وكانت اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمكافحة كورونا في موريتانيا اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية من بينها تعليق الدراسة وإغلاق الحدود الجوية والبرية وإخضاع جميع العائدين من الخارج للحجر الصحي إضافة إلى وقف الحركة بين الولايات.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا

كورونا يصيب 2.25 مليون شخص ويقتل أكثر من 150 ألفاً حول العالم 19 نيسان 2020 11:29 ص

كورونا في ألمانيا

إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز137 ألف حالة 18 نيسان 2020 03:59 م

الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يعلن عن تضرر ثلاث نقاط في السياج الحدودي مع لبنان 18 نيسان 2020 03:28 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

ارتفاع حصيلة فيروس كورونا في إيران لـ5031 وفاة و 80868 إصابة 18 نيسان 2020 01:58 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

مفتي السعودية: صلاة التراويح والعيد بالبيوت في ظل كورونا 17 نيسان 2020 02:40 م

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

"الصحة العالمية": 85% من المساعدات الطبية لمواجهة كورونا مصدرها الإمارات 17 نيسان 2020 02:00 م

كورونا في ألمانيا

ألمانيا تسجل 285 وفاة ونحو 2500 إصابة بكورونا في يوم واحد 15 نيسان 2020 03:07 م

safe_image

مقتل 7 "إرهابيين" في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بمنطقة الأميرية 15 نيسان 2020 07:37 ص

التعليقات