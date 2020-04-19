أول دولة عربية تعلن خلوها من فيروس كورونا.. ما هي ؟

أعلنت السلطات الموريتانية خلو البلاد من فيروس كورونا المستجد بعد تعافي الحالات المصابة.

وأفادت وكالة الأنباء الموريتانية، مساء السبت، أن البلاد أصبحت خالية من الفيروس بعد تعافي آخر مصابة وهي طالبة قادمة من فرنسا اكتشفت إصابتها بعد أسابيع من الحجر الاحترازي. وأضافت أن الطالبة ستظل في الحجر الصحي 14 يوماً.

وسجلت موريتانيا أول إصابة بفيروس كورونا في الثالث عشر من مارس (آذار) الماضي، وتعود لموظف يحمل الجنسية الأسترالية ظهرت عليه أعراض المرض وتم التحقق من إصابته بعد أيام من عودته من سفر خارجي.

رفع الحظر جزئياً

وبعد مرور عشرة أيام خالية من أي إصابة جديدة بدأت الحكومة خطة للتخفيف من الإجراءات الاحترازية التي كانت قد بدأت تطبيقها مع ظهور الفيروس في البلاد.

وأعلنت السلطات عن رفع الحظر عن عدد من المحال التجارية والورشات.

وكانت اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمكافحة كورونا في موريتانيا اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية من بينها تعليق الدراسة وإغلاق الحدود الجوية والبرية وإخضاع جميع العائدين من الخارج للحجر الصحي إضافة إلى وقف الحركة بين الولايات.



