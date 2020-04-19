الفتلاوي : حكومة الكاظمي ستمرر قبل حلول شهر رمضان



اكد النائب عن تحالف "الفتح" فاضل الفتلاوي ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيقدم الاربعاء المقبل ،طلبا رسميا لمجلس النواب بتحديد موعد عقد جلسة منح الثقة.



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان الكاظمي اكمل مشاوراته مع الكتل السياسية بشأن الكابينة الوزارية ، وهناك اتفاق شبه تام عليها”، لافتا الى :" ان الكابينة الوزارية انجزت بشكل كامل وسيقدمها الكاظمي لمجلس النواب ".



واضاف :" ان المكلف سيخاطب رئاسة المجلس الاربعاء المقبل بكتاب رسمي لتحديد موعد جلسة منح الثقة" ، مرجحا تمرير حكومة الكاظمي قبل حلول شهر رمضان المبارك .



ف.ا