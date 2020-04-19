كربلاء: حظر التجوال مستمر حتى مطلع رمضان

اكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، استمرار حظر التجوال الوقائي حتى مطلع شهر رمضام المبارك. وقال الخطابي في بيان ان" حظر التجوال مستمر حتى مطلع رمضان المبارك وإلغاءه يتوقف على التقارير التي تقدمها الجهات الصحية قبل هذا الموعد. ف.ا Copy أخبار متعلقة ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﱠﺔ تعتزم رﻓﻊ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﺑﺼﻮرة ﺟﺰﺋﻴﱠﺔ وبشروط ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن المبارك صحة الكرخ تتوقع تمديد الحظر جزئيا حتى نهاية رمضان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تنفي صدور قرارات جديدة بشأن حظر التجوال كربلاء تستغل حظر التجوال لتأهيل وتشجير شوارعها تمديد حظر التجوال في كربلاء إلى الأول من نيسان المقبل التظاهرات تشتعل في كربلاء.. حظر تجوال وإغلاق طرق ومبان حكومية وإعفاء قائد الشرطة من منصبه