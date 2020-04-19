كربلاء: حظر التجوال مستمر حتى مطلع رمضان



اكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، استمرار حظر التجوال الوقائي حتى مطلع شهر رمضام المبارك.



وقال الخطابي في بيان ان" حظر التجوال مستمر حتى مطلع رمضان المبارك وإلغاءه يتوقف على التقارير التي تقدمها الجهات الصحية قبل هذا الموعد.



ف.ا