لجنة المرأة تعزي بوفاة ملاك الزبيدي وتحذر من المزيد من العنف الاسري بسبب حظر التجوال



عزت لجنة المراة النيابية بوفاة / ملاك الزبيدي/ بعد تدهور حالتها الصحية متأثرة بالحروق التي إصابتها، محذرة من المزيد من أعمال العنف ضد المرأة والأسرة في ظل استمرار إجراءات حظر التجوال لمواجهة وباء كورونا .



وقالت اللجنة في بيان : تلقينا خبر وفاة ملاك بحزن والم شديدين ونعزي أنفسنا وذويها بوفاتها سائلين لهم الصبر والسلوان.



وحذرت اللجنة من المزيد من عمليات العنف الأسري بسبب استمرار حظر التجوال وتبعاته على العلاقات العائلية جراء استمرار حظر التجوال والحجر المنزلي لمواجهة وباء كورونا الذي ألقى بتاثيراته على العلاقات الأسرية وخلق أجواء من التوتر والقلق من تبعات هذا الحظر في ظل غياب التوعية والتوجيه ".



ودعت اللجنة الى تبني حملة شعبية واسعة وفعالة لمنع العنف الأسري ضد المرأة للتخفيف عن مسؤوليات الرجل والمرأة والتقليل من الضغوط الكبيرة في مختلف شؤون الحياة والأسرة ".



ف.ا