خلية الازمة تحذر: أي تهاون بالحظر خلال المرحلة الحساسة الحالية يعتبر خطيئة كبيرة



دعت خلية الازمة في وزارة الصحة، الى عدم التهاون بالحظر، مبينة ان أي تهاون يعتبر خطيئة كبيرة كون الفيروس مستجد وطور نفسه مما يستدعي التعامل بحذر.



وقال عضو خلية الازمة وكيل الوزارة لشؤون البيئة جاسم الفلاحي ان “ العراق حقق تقدما كبيرا من خلال الخطوات الاستباقية بمنع التجمعات وحظر التجوال مما قلل من اعداد الاصابات ومنع تفشيه”.



واضاف ان “التقدم الذي حققه العراق في مواجهة كورونا من خلال خفض نسب الاصابات وارتفاع اعداد حالات الشفاء يتطلب الحفاظ عليها وعدم التهاون والتراخي بالحظر الصحي”.



واوضح الفلاحي ان “أي تهاون بالحظر خلال المرحلة الحساسة الحالية يعتبر خطيئة كبيرة”، مشيرا الى ان “الفيروس لقب بالمستجد كونه مطور لذاته ولايوجد حتى الان معرفه بسلوكه او حتى تركيبته الوراثية”.



وافاد ان “بحوث جديدة اجريت عالميا على جثث المتوفين بسبب فيروس كورونا ووجدوا ان الفيروس تسبب بتجلطات رئوية للمتوفين مما يعني اعادة جميع الحسابات بالتعامل مع الفيروس والعلاجات وغيرها”.



ف.ا