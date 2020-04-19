الدهلكي يشبه النازحين بالسجناء ويدعو لاصدار ( عفو ) عنهم واعادتهم لمناطقهم





دعا رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية رعد الدهلكي الحكومة لاصدار /عفو / عن النازحين واعادتهم الى مناطقهم في ظل المخاطر المحدقة بهم من وباء كورونا، على اعتبار انهم لا يختلفون بعين الحكومة ( ومن يملي عليها ) عن السجناء في تعاملها معهم وتهميش مصيرهم طوال السنوات السابقة.



وقال الدهلكي في بيان صحفي، ان : النازحين ، منذ عدة سنين ، يعيشون في ظروف لاتسر احدا، ويتم التعامل معهم وكأنهم مواطنون من الدرجة الثالثة، دون ادنى مراعاة الى كونهم ضحية من ضحايا الارهاب والعصابات المنفلتة والخارجة عن القانون"، مبينا ان "تلك العوائل بعضها يعيش في مخيمات تفتقر الى ابسط مقومات الحياة الكريمة والبعض الاخر منهم ينتقل من منطقة الى اخرى بسبب غلاء المعيشة وبدلات الايجار وقسوة الظروف دون اي معونة من الحكومة".



واضاف الدهلكي، ان : تلك العوائل تريد العودة الى مناطقها ومنازلها، لكنها لاتستطيع لاسباب عديدة منها ان مناطقها ما زالت مدمرة بسبب العمليا ت العسكرية ،والتي وعدت الحكومة منذ عام ٢٠١٦ باعمارها او اعادة تاهيلها ، او انها لاتستطيع العودة بسبب مزاجيات الجماعات المنفلتة والمدعومة خارجيا والتي تمنع الحكومة من مجرد التفكير بعودة النازحين، حيث تمنع عودتهم وتفرض كلمتها على القاصي والداني دون رادع ، ولعل ناحية جرف الصخر خير مثال على ذلك"، على حد قوله.



وشدد على ان : الجميع يتحدث ويطالب بعفو عن السجناء بسبب المخاوف من تفشي وباء كورونا في داخل السجون ، ومن هذا المنطلق ولاننا نعتقد ان الحكومة ومن يملي عليها من الجماعات المنفلتة ، تنظر الى النازحين على انهم سجناء ، فنحن نطالب بشمولهم بالعفو واطلاق سراحهم والسماح لهم بالعودة الى منازلهم معززين مكرمين وهذا اقل مايمكن تقديمه لهم.



ف.ا