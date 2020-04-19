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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 نيسان 2020 10:27 ص

بعد حادثة النجف.. عالية نصيف تطالب بتشريع قانون مكافحة العنف الأسري

عالية نصيف


طالبت النائبة عالية نصيف رئاسة مجلس النواب واللجان النيابية المعنية والمنظمات الحقوقية بتشريع قانون مكافحة العنف الأسري، مبينة أن مأساة الشابة ملاك الزبيدي في النجف  يجب أن تكون بداية النهاية لمسلسل العنف ضد المرأة في العراق .

 
وقالت نصيف في بيان :" ان المغدورة المأسوف على شبابها ملاك الزبيدي توفيت  متأثرة بالحروق البالغة التي تعرضت لها بسبب تعنيفها وفق ما ستظهره نتائج التحقيق، والنهاية المأساوية التي تعرضت لها ملاك كان من الممكن أن تتعرض لها أية امرأة تعيش في دولة لاتضمن الحماية الكافية للمرأة من العنف الأسري،. 

وبينت نصيف :" ان هذا القدر الهائل من الظلم الذي تتعرض له المرأة في عموم العراق يتطلب الإسراع بتشريع قانون الحد من العنف الأسري " ، مبدية أسفها الشديد لكون " بعض دعاة الإسلام وقفوا ضد تشريع هذا القانون وساهموا بظلم المرأة، بينما الإسلام دين الرحمة والعدالة ".

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