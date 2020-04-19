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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 نيسان 2020 10:21 ص

وزير المالية يترأس اجتماعا موسعا لبحث آليات تحسين الوضع الاقتصادي والمالي في العراق

فؤاد حسين

ترأس نائب رئيس الوزراء وزير المالية  فؤاد حسين اجتماعا موسعا بحضور  محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق ووكيل وزارة المالية والمدراء العامين لمصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة وهيئتي الكمارك والضرائب لبحث الوضع الاقتصادي والمالي من اجل تأمين احتياجات الحكومة

واستعرض حسين ، حسب بيان لمكتبه ، اتفاق أوبك الأخير وقرار تخفيض حصص السوق العالمية النفطية و تخفيض مايقارب مليون برميل يوميا من حصة العراق وتداعيات ذلك القرار خصوصا مع انهيار اسعار النفط الحالية وكيفية تذليل تلك العقبات وعبور المرحلة الحالية.

من جانبه  اكد محافظ البنك المركزي  ضرورة الحفاظ على استمرارية النظام المصرفي والارصدة و ضرورة تحليل البيانات للحصول على معلومات تلك الأرصدة سواء كانت تمويلا ذاتيا أو مركزيا.

كما استعرضت المصارف  ارصدتها وامكانياتها من اجل الاسهام  في تعزيز الواقع الاقتصادي والمالي الحالي.

و تم التطرق خلال الاجتماع ايضا   إلى خيارات الدخول لبرنامج صندوق النقد الدولي وطلب قروض خارجية كاحد الخيارات  التي من الممكن أن تتخذها الحكومة الحالية لعبور المرحلة.

ف.ا
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