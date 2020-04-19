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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 19 نيسان 2020 10:14 ص

برهم صالح والسيسي يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك

رئيس الجمهورية برهم صالح


تلقى  رئيس الجمهورية  برهم صالح،  اتصالاً هاتفياً من  الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وجرى خلال الاتصال، حسب بيان رئاسي ، تأكيد  ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين، و دعم جهود العراق للحفاظ على سيادته واستقراره وأمنه.

وهنأ الرئيس السيسي رئيس الجمهورية  بتكليفه مصطفى الكاظمي رئيساً لمجلس الوزراء، متمنياً للكاظمي الموفقية في مساعيه لتشكيل الحكومة، مشيراً الى أهمية دور العراق في المنطقة.

من جانبه شكر رئيس الجمهورية الرئيس المصري على اتصاله متمنياً للاشقاء في مصر المزيد من التقدم  والرفاهية، مشيداً بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأكد صالح حسب البيان حرص العراق على تعزيز أطر التعاون المتبادل، مثمناً موقف  مصر الداعم للعراق في مختلف المجالات، ودورها الحيوي في ترسيخ العمل المُشترك لمواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.

 واشار البيان الى انه تم ، خلال المكالمة الهاتفية، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن الجهود المشتركة لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن، إلى جانب استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها على المستوى الوطني في البلدين لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وبحث إمكانية تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة في هذا الإطار بين أجهزة الرعاية الصحية بالدولتين الشقيقتين.

ف.ا
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