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الأحد, 19 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 19 نيسان 2020 09:56 ص

إعادة 216 مواطنا عراقيا عالقا بالقاهرة في رحلة جوية استثنائية

كورونا

أعلنت وزارة النقل، إعادة 216 مواطنا عراقيا عالقا بالقاهرة، في رحلة جوية استثنائية، في إطار قرار الحكومة، بإعادة العراقيين العالقين بالخارج إلى بلادهم.

وقالت الوزارة العراقية في بيان، إنه تم تسيير رحلة برية استثنائية لإعادة 150عراقيا عالقا في الكويت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأعلنت السلطات العراقية، في وقت سابق، اليوم، تسجيل 31 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"ووفاة واحدة في البلاد.

وأشارت وزارة الصحة العراقية، في بيان، إلى أن "مجموع الاصابات الكلي بلغ ألف و513 ، ومجموع الوفيات82، موضحة أن إجمالي حالات الشفاء من الوباء بلغت 953.

وقالت الوزارة العراقية، إنه "تم فحص ( ألفين و218 ) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 53ألف و955)".

وأوضحت الوزارة العراقية، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (31) اصابة في العراق"، مشيرة الى أن "عدد الوفيات فتم تسجيل حالة وفاة واحدة في مدينة الطب".

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