بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 19 نيسان 2020
آخر الأخبار
الفتح : خولنا الكاظمي اختيار كابينته ..بشرط ! الاقتصاد النيابية : ليس في نية الحكومة الاقتراض الخارجي لحل الازمة المالية دعم الكتل سيزول فور التفاهم على الحصص الوزارية.. الأربعاء موعد أولي للتصويت على حكومة الكاظمي ماهي مطالب المحافظات المحررة من رئيس الوزراء المكلف لجنة نيابية : خدمة الاتصالات سيئة جدا ويجب محاسبة شركاتها الشابندر : تسهيلات في " مزاد بيع الحقائب الوزارية " لانخفاض اسعار النفط ! نائب كردي : لم نجر اي مباحثات مع رئيس الوزراء المكلف لغاية الان الفتلاوي : حكومة الكاظمي ستمرر قبل حلول شهر رمضان كربلاء: حظر التجوال مستمر حتى مطلع رمضان لجنة المرأة تعزي بوفاة ملاك الزبيدي وتحذر من المزيد من العنف الاسري بسبب حظر التجوال
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 19 نيسان 2020 09:37 ص

القبض على ثلاثة من قادة تنظيم داعش الإرهابي في كركوك

اعتقال
أفاد مصدر أمني، بإلقاء القبض على ثلاثة من قادة تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية تمكنت، بناءً على معلومات استخبارية مؤكدة، من القاء القبض على ثلاثة من قادة المفارز الإرهابية لعصابات داعش".

وأوضح المصدر، أن "أحدهم ( أ.م. س) يعمل ضمن تنظيم داعش قاطع ديالى وقاطع كركوك مفرزة الرياض، والثاني (م.ي.د) يعمل ضمن تنظيم داعش قاطع كركوك مفرزة الرياض/ الاستخبارات، والثالث (ه ي  د) يعمل ضمن تنظيم داعش قاطع كركوك مفرزة الرياض /الاستخبارات".

وأشار إلى "تسليم الارهابيين المطلوبين إلى الجهات الأمنية المختصة أصوليا لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
نصيف الخطابي

كربلاء: حظر التجوال مستمر حتى مطلع رمضان 19 نيسان 2020 10:50 ص

ملاك الزبيدي

لجنة المرأة تعزي بوفاة ملاك الزبيدي وتحذر من المزيد من العنف الاسري بسبب حظر التجوال 19 نيسان 2020 10:47 ص

خلية الازمة

خلية الازمة تحذر: أي تهاون بالحظر خلال المرحلة الحساسة الحالية يعتبر خطيئة كبيرة 19 نيسان 2020 10:39 ص

عمليات بغداد

القبض على اكثر من 26 الف مخالف لحظر التجوالفي بغداد 19 نيسان 2020 10:35 ص

عالية نصيف

بعد حادثة النجف.. عالية نصيف تطالب بتشريع قانون مكافحة العنف الأسري 19 نيسان 2020 10:27 ص

خلية الاعلام الامني

سقوط ثلاث قذائف هاون قرب مقر عسكري غربي الانبار 19 نيسان 2020 10:18 ص

281922ed-0f6e-4606-beef-90a10781937a

سقوط صاروخين قرب الشركة الصينية في المنطة الخضراء وسط بغداد 18 نيسان 2020 02:01 م

تفجير

إصابة اثنين من الضباط وجرح أربعة جنود بإنفجار منزل مفخخ بالعبوات في ديالى 18 نيسان 2020 12:14 م

التعليقات