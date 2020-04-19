القبض على ثلاثة من قادة تنظيم داعش الإرهابي في كركوك

أفاد مصدر أمني، بإلقاء القبض على ثلاثة من قادة تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية تمكنت، بناءً على معلومات استخبارية مؤكدة، من القاء القبض على ثلاثة من قادة المفارز الإرهابية لعصابات داعش".



وأوضح المصدر، أن "أحدهم ( أ.م. س) يعمل ضمن تنظيم داعش قاطع ديالى وقاطع كركوك مفرزة الرياض، والثاني (م.ي.د) يعمل ضمن تنظيم داعش قاطع كركوك مفرزة الرياض/ الاستخبارات، والثالث (ه ي د) يعمل ضمن تنظيم داعش قاطع كركوك مفرزة الرياض /الاستخبارات".



وأشار إلى "تسليم الارهابيين المطلوبين إلى الجهات الأمنية المختصة أصوليا لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة".