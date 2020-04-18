إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز137 ألف حالة

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في البلاد بمقدار 3609 خلال الساعات الـ24 الماضية، وبلغ 137439، وتوفي 242 شخصا ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 4110 أشخاص.

ووفقا للمعهد، تم منذ بدء تفشي فيروس كورونا علاج 85400 شخص طوال الوقت.

واكتشف أكبر عدد من حالات الإصابة في بافاريا (36881)، وشمال الراين - وستفاليا (28006)، وبادن فورتمبيرغ (27258).

وفي العاصمة برلين، تم تسجيل 5066 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19".وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 آذار الماضي أن تفشي عدوى هذا الفيروس جائحة ووباء عالميا.