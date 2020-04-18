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السبت, 18 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 18 نيسان 2020 03:28 م

الجيش الإسرائيلي يعلن عن تضرر ثلاث نقاط في السياج الحدودي مع لبنان

الجيش الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن ثلاث نقاط في السياج الحدودي مع لبنان أصيبت بأضرار، محملا الحكومة اللبنانية المسؤولية عن الأمر.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، قائلا "بعد تمشيط للقوات الإسرائيلية اكتشفت ثلاث نقاط تضرر فيها السياج الحدودي مع لبنان".

وأضاف "تقوم القوات من الوحدة المسؤولة عن السياج بإصلاح الأضرار بعد التأكد من عدم وجود أية خروق أو أعمال تسلل إلى داخل إسرائيل".

وتابع بأنه "في الحديث عن حادث خطير تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما ينطلق من أراضيها".

وكان ادرعي كتب في وقت سابق، إنه "في أعقاب إنذارات على السياج الحدودي مع لبنان أطلقت قنابل إنارة في المنطقة"، مشيرا إلى أن "قوات جيش الدفاع قامت بتمشيط المنطقة وتأكدت من عدم وجود أي تسلل إلى داخل إسرائيل".

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