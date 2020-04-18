رابطة اللاعبين العراقيين المغتربين .. ترى النور قريبا



كشف منسق شؤون مواهب المهجر الحارس الدولي السابق سلام علي عزمه تأسيس رابطة للاعبين المغتربين في العراق، بغية الانتساب الى الجمعية العامة لاتحاد الكرة.



وقال علي المغترب في السويد في تصريح صحفي ، انه شرع بكتابة النظام الاساسي لرابطة اللاعبين المغتربين في المهجر ، التي ستضم كفاءات عراقية محترفة مهاجرة تقطن في ارجاء المعمورة وتتمتع بخبرات عالية في التنقيب واكتشاف ومتابعة المواهب في اوروبا وكندا واميركا واستراليا لرفد المنتخبات الوطنية بالاسماء الواعدة .



واضاف :" من المؤمل زيادة اعضاء الرابطة باشراف اللجنة التطبيعية المؤقتة "، مبيناً :" ان آلية البحث عن الخامات الكروية في الخارج ستكون اكثر منهجية وتعتمد على النوع وليس الكم بخلاف النهج السابق ".



واشار الى انه :" من المؤمل ان يزور العراق بعد استئناف الطيران الدولي ، لغرض تسجيل رابطته رسمياً في الدولة العراقية بصفتها احدى منظمات المجتمع المدني ، ومن ثم عرضها على اللجنة التطبيعية المؤقتة لاتحاد الكرة ليتم إدراجها في روزنامة المؤتمر الطارئ لاعضاء الجمعية العمومية لغرض التصويت عليها مع حزمة من القرارات والتعديلات الاخرى على النظام الاساسي ".

