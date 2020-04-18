الحزب الشيوعي : دعم الكتل للكاظمي سيزول فور الحديث عن الحصص والتوازن



اكد الحزب الشيوعي العراقي عدم امكانية رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الحصول على الدعم المطلق من قبل الكتل السياسية، مبينا :"ان الدعم سيزول فور التفاهم على الحصص الوزارية ".



وقال سكرتير عام الحزب الشيوعي رائد فهمي في تصريح صحفي :" ان بعض الاطراف السياسية دعمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتخلص من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ، وهي لا يعنيها دعم الكاظمي او سواه ".



واضاف فهمي :" ان الدعم المطلق الذي اعلنت عنه الكتل السياسية للكاظمي لن يطول كثيرا ، وسيزول فور الحديث عن الحصص الانتخابية والتوازن بين المكونات ".



وخلص سكرتير الحزب الشيوعي الى القول :" ان مهمة تشكيل الحكومة لاي شخص ، سواء كان الكاظمي او غيره، مهمة معقدة للغاية ، لاسيما مع فشل مكلفين سابقين لرئاسة الحكومة".