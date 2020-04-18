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السبت, 18 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 نيسان 2020 02:16 م

الحزب الشيوعي : دعم الكتل للكاظمي سيزول فور الحديث عن الحصص والتوازن

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اكد الحزب الشيوعي  العراقي عدم امكانية رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الحصول على الدعم المطلق من قبل الكتل السياسية، مبينا :"ان الدعم سيزول فور التفاهم على الحصص الوزارية ".

وقال سكرتير عام  الحزب الشيوعي  رائد فهمي في تصريح صحفي :" ان بعض الاطراف السياسية دعمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتخلص من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ، وهي لا يعنيها دعم الكاظمي  او سواه ".

واضاف فهمي :" ان الدعم المطلق الذي اعلنت عنه الكتل السياسية للكاظمي لن يطول كثيرا ، وسيزول فور الحديث عن الحصص الانتخابية والتوازن بين المكونات ".

وخلص سكرتير الحزب الشيوعي الى القول :" ان مهمة تشكيل الحكومة لاي شخص ، سواء كان الكاظمي او غيره،  مهمة معقدة للغاية ، لاسيما مع فشل مكلفين سابقين لرئاسة الحكومة".
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