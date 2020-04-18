العقابي : مشاكل العراق أكبر من حكومة مصطفى الكاظمي



أكد النائب عن كتلة "النهج الوطني" حسين العقابي:" ان الازمات السياسية المتراكمة في البلاد بعيدة عن الحل في الوقت الراهن"، مبينا :" ان حكومة مصطفى الكاظمي لن تتمكن من حل تلك المشاكل".



وقال العقابي في تصريح صحفي :" ان ازمات العراق متراكمة منذ 13 عاما ، ولا يمكن حلها بحكومة مؤقتة غير قادرة على تحديد برنامجها لغاية الان ".



واضاف :" ان ازمات النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها والحدود وتوزيع الثروات والامن وتفاصيل التسليح والدستور والفساد والعشرات من الملفات ، غير ممكنة الحل"، مبينا :" ان تلك المشاكل اكبر من حكومة مصطفى الكاظمي ، وهي غير قابلة للتفاوض في عهد الكاظمي اذا حصل على تأييد نيابي ".

