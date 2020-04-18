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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 نيسان 2020 02:13 م

العقابي : مشاكل العراق أكبر من حكومة مصطفى الكاظمي

حسين العقابي

أكد  النائب عن كتلة "النهج الوطني" حسين العقابي:"  ان الازمات السياسية المتراكمة في البلاد بعيدة عن الحل في الوقت الراهن"، مبينا :" ان حكومة مصطفى الكاظمي لن تتمكن من حل تلك المشاكل".

وقال العقابي في تصريح صحفي :" ان ازمات العراق متراكمة منذ 13 عاما ، ولا يمكن حلها بحكومة مؤقتة غير قادرة على تحديد برنامجها لغاية الان ".

واضاف :" ان ازمات النفط والغاز والمناطق المتنازع عليها والحدود وتوزيع الثروات والامن وتفاصيل التسليح والدستور والفساد والعشرات من الملفات ،  غير ممكنة الحل"، مبينا :" ان تلك المشاكل اكبر من حكومة مصطفى الكاظمي ، وهي غير قابلة للتفاوض في عهد الكاظمي  اذا  حصل على تأييد نيابي ".
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