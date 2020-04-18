سقوط صاروخين قرب الشركة الصينية في المنطة الخضراء وسط بغداد

أعلنت وحدة الإعلام الأمني العراقي، السبت، سقوط صاروخي كاتيوشا بالقرب من الشركة الصينية في منطقة النهروان بالعاصمة بغداد.

وقالت الوحدة، في بيان، إن صاروخين نوع كاتيوشا سقطا بالقرب من الشركة الصينية في منطقة النهروان ضمن قاطع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية.

وأضاف البيان أن سقوط الصاروخين لم يسفر عنه خسائر.

والأربعاء 11 مارس/آذار الماضي، أعلن الجيش العراقي استهداف معسكر التاجي شمالي بغداد بـ10 صواريخ كاتيوشا، دون ورود تقارير عن سقوط خسائر.

وسقطت الصواريخ الـ10 على قاعدة التاجي التي تؤوي جنوداً أمريكيين، في هجوم هو الثاني والعشرون من نوعه، الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية بالعراق، منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.