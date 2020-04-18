الصيدلي: نرفض التدخلات السياسية والإدارية التي تمارسها بعض الجهات في ملف نينوى

اكد رئيس كتلة (الوطن أولاً) النائب محمد إقبال الصيدلي ، رفض التدخلات السياسية والادارية التي تمارسها بعض الجهات السياسية في ملف نينوى والتحكم في دوائرها ، مشدداً على انها تربك واقع المحافظة السياسي ، وتزيد من معاناة ابناءها.



واستغرب الصيدلي في بيان ، سلوك بعض القيادات السياسية من خارج نينوى بالتعاون مع برلمانيين منها لجعل ملف نينوى مشاعاً وساحة للمساومات مستغلةً ضعف الحكومة الاتحادية وانشغالها بين الاستقالة وتصريف الاعمال ، مضيفاً بان عيوننا ترصدكم ونحن نجمع الملفات والوقائع لتكون امام الجهات المختصة والرأي العام .



وطالب النائب عن محافظة نينوى بترك المساحة الكافية لأهلها من اجل اتخاذ قراراتهم لان نينوى اكبر من الجميع ، مؤكدا ان نينوى واهلها معروفين بولائهم لمحافظتهم ولن يسكتوا على هذا الوضع المشوه وسيصدروا احكامهم قريبا على كل من اساء لمحافظتهم او جعلها سوقا للمتاجرة والنخاسة.