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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 نيسان 2020 01:41 م

الصيدلي: نرفض التدخلات السياسية والإدارية التي تمارسها بعض الجهات في ملف نينوى

محمد إقبال
اكد رئيس كتلة (الوطن أولاً) النائب محمد إقبال الصيدلي ، رفض  التدخلات السياسية والادارية  التي تمارسها بعض الجهات السياسية في ملف نينوى والتحكم في دوائرها ، مشدداً على انها تربك واقع المحافظة السياسي ، وتزيد من معاناة ابناءها.

واستغرب الصيدلي في بيان  ، سلوك بعض القيادات السياسية من خارج نينوى بالتعاون مع برلمانيين منها لجعل ملف نينوى مشاعاً وساحة للمساومات مستغلةً ضعف الحكومة الاتحادية وانشغالها بين الاستقالة وتصريف الاعمال ، مضيفاً بان عيوننا ترصدكم ونحن نجمع الملفات والوقائع لتكون امام الجهات المختصة والرأي العام .

وطالب النائب عن محافظة نينوى بترك  المساحة الكافية لأهلها من اجل اتخاذ قراراتهم لان نينوى اكبر من الجميع ، مؤكدا ان نينوى واهلها معروفين بولائهم لمحافظتهم ولن يسكتوا على هذا الوضع المشوه   وسيصدروا احكامهم قريبا على كل من اساء لمحافظتهم او جعلها سوقا للمتاجرة والنخاسة.
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