كورونا يواصل انتشاره وحصد الأرواح.. روسيا تسجل وفيات وترامب يشكك بأصل الفايروس

يواصل فيروس كورونا الجديد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 154 ألف وفاة حتى اللحظة، وذلك رغم الإجراءات الاحترازية التي تطبقها معظم دول العالم.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في 24 ساعة هي الولايات المتحدة "2985" وبر الصين الرئيسي "1290" وفاة جديدة بعد إعلان مجلس مدينة ووهان إجراء مراجعة لعدد الضحايا، والمملكة المتحدة "847".

كما أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى روسيا، وفاة 21 مريضا بالفيروس بالعاصمة موسكو خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مقر العمليات فى بيان، إن جميع حالات الوفاة كان لديها أمراض مصاحبة، وأضاف البيان "توفى 21 مريض فى موسكو تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)".

وكشف البيان أنه من بين حالات الوفاة مرضى كانوا يعانون من أمراض مزمنة، بما فى ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكر وضغط الدم.

في غضون ذلك قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن "أمورا غريبة كثيرة تحدث" فيما يتعلق بأصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في الوقت الذي تخطت أعداد الوفيات بالولايات المتحدة نحو 34 ألف قتيل.

وأوضح ترامب، أن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من مختبر في الصين، مضيفا أن "أمور غريبة كثيرة بدأت تحدث ولكن تحقيقات كثيرة تجري. وسنكتشف ذلك".

وشكك ترامب في عدد الوفيات بالصين الذي تم رفعه يوم الجمعة، فيما ذكرت الصين أنه لم يتم ضم 1300 شخص توفوا بفيروس كورونا في مدينة ووهان إلى العدد الإجمالي للوفيات.

ويمثل هذا العدد نصف إجمالي عدد الوفيات، ولكن الصين رفضت ادعاءات بالتستر.

وقال الرئيس الأميركي، إن أشخاصا كثيرين لا بد وأن يكونوا قد توفوا في الصين أكثر من الولايات المتحدة التي أعلنت أكبر عدد من حالات الوفاة في العالم نتيجة هذا الفيروس.

وأضاف "ليس لدينا أكبر عدد من حالات الوفاة في العالم. أكبر عدد في العالم لا بد وأن يكون في الصين. إنها دولة ضخمة. وهي تمر بمشكلة ضخمة في هذا، لا بد وأن يكون لديهم أعلى عدد".

وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء حول العالم:

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 4 وفيات.

وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيري بفيروس كورونا.

أعلنت الأمم المتحدة تسجيل حالة وفاة جراء فيروس كورونا شمال شرقي سوريا، هي الأولى في هذه المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في البلد الذي تمزقه الحرب.

أودى فيروس كورونا بحياة ألف شخص في أفريقيا منذ ظهوره في الصين في كانون الأول.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية مساء الجمعة تسجيل 281 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 2564.

وزارة الدفاع الفرنسية: 1081 نتيجة إيجابية بفيروس كورونا بين طاقم حاملة الطائرات "شارل ديغول".

ارتفاع عدد الوفيات في مستشفيات بريطانيا بسبب فيروس كورونا إلى 14576.

إيطاليا تسجل 575 وفاة بفيروس كورونا وانخفاض ملحوظ بعدد الإصابات عند 355.

هولندا تعلن عن 144 وفاة و1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 1658.

إيران أعلنت الجمعة تسجيل 89 وفاة جديدة بفيروس كورونا ومجموع الوفيات يصل إلى 4958