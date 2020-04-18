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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 نيسان 2020 12:24 م

سلطة الطيران المدني تؤكد استمرار تُعليق الرحلات الجوية

الطيران المدني
أكد مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي  الكابتن الطيار "دريد يحيى جاسم"  ،  استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد لغاية يوم الجمعة القادمة 24 نيسان،  استنــاداً إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا).

واشار في بيان لوزارة النقل الى : أن قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية في البلاد باستثناء الرحلات الخاصة لإجلاء العراقيين العالقين في الخارج ، إضافة إلى رحلات الطوارىء والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والتي تستمر بشكل طبيعي وكذلك الطائرات العابرة للأجواء العراقية، استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد .
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