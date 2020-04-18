الرافدين: دوائر لديها الماستر كارد وتتسلم رواتبها يدويا خلافاً للتعليمات

أعلن مصرف الرافدين، ، ان صرف رواتب موظفي دوائر الدولة لشهر نيسان والموطنة رواتبهم لدى المصرف يتم عبر بطاقة الماستر كارد.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان "هناك عددا من الدوائر لديها بطاقة الماستر كارد وتقوم بصرف رواتبها يدويًا وهذا مخالف للشروط والتعليمات.



ودعا المصرف تلك الدوائر الى "استلام رواتبها الكترونيا وعن طريق الماستر كارد.