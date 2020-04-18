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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 نيسان 2020 12:20 م

التعليم العالي توجه مؤسساتها بتهيئة مستلزمات التعليم الالكتروني كخيار مستقبلي

التعليم العالي
وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاقسام العلمية كافة التابعة لتشكيلاتها بتوفير مستلزمات التعليم الالكتروني كخيار مستقبلي. 

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور ايهاب ناجي في بيان :" ان وزارة التعليم وجهت الاقسام العلمية كافة التابعة لتشكيلاتها بتوفير مستلزمات التعليم الإلكتروني كخيار مستقبلي من خلال تهيئة قاعة واحدة على الاقل تضمن خلق بيئة تعليمية وتدريبية مناسبة وتجهيزها بالوسائل التكنولوجية الحديثة ووسائل العرض والتقديم والتسجيل فضلا عن السبورات الذكية". 

واضاف :" ان هذه القاعة ستستخدم للاجتماعات الفيديوية او المناقشات او المحاضرات"، مبينا امكانية توفير ما يلزم من تخصيصات مالية عبر صندوق التعليم العالي.
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