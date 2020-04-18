منظمة الصحة العالمية تشيد، بإجراءات العراق في مواجهة أزمة كورونا

أشادت منظمة الصحة العالمية، السبت، بإجراءات في مواجهة أزمة كورونا، مؤكدا أن العراق اتخذ قرارات شجاعة لم تتخذها أميركا ودول عظمى.



وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل في تصريحات صحفية ، إن " العراق اتخذ قرارات شجاعة وجريئة لم تتخذها دولٌ عظمى كأميركا وألمانيا عندما أغلق مجاله الجوي والحدود ولم يجامل أحداً؛ عكس إيران التي استمرت بفتح مجالها أمام الصين.



وأشاد اسماعيل بـجهود الحكومة ووزارة الصحة بحجر الملامسين للمرضى والذي كان له دورٌ كبيرٌ في السيطرة على الفيروس، مثنيا في الوقت ذاته على جهود السلطات المحليَّة في العراق من محافظين ومسؤولين في المحافظات في احتواء الفيروس.



واوضح أنَّ معظم الحالات من المصابين في العراق هم حالات متوسطة وليست شديدة والذين توفوا هم من كبار السن ممن لديهم مشكلات صحيَّة في الجهاز التنفسي أو سكري أو أمراض قلب.