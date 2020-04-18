بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 18 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 نيسان 2020 12:01 م

ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﱠﺔ تعتزم رﻓﻊ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﺑﺼﻮرة ﺟﺰﺋﻴﱠﺔ وبشروط ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن المبارك

خلية الازمة
تعتزم ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﱠﺔ رﻓﻊ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال ﺑﺼﻮرة ﺟﺰﺋﻴﱠﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن المبارك ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﴼ اﻟﻰ اﻟﺴﺎدﺳﺔ مساء ، مبينة ان ذلك سيكون بشروط.

وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﺻﺤﺔ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻋﻀﻮ ﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﺴﺎﻋﺪي ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ صحفي اليوم إنﱠ "اﻟﻌﺮاق إذا أراد اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺑﺎء؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﻼل اسبوعين اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻮرة ﻛﻠﻴﺔ، ﻓﻘﻂ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك اﻟﺘﺰام تام ﺑﺤﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال"،  مشيرا الى   ان "اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻔﺮض ﺣﻈﺮ جزئي وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺧﻠﻴﺔ اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﴼ اﻟﻰ اﻟﺴﺎدﺳﺔ مساء ﻛﺤﻈﺮ ﺟﺰﺋﻲ وﺗﺒﺎﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ".

واضاف ، أنﱠ "اﻟﺤﻈﺮ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﺳﻴﺒﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن المبارك، ﻟﻜﻦ وفق ﺷﺮوط، ﺑﻀﻤﻨﻬﺎ ﻋﺪم ﻓﺘﺢ المولات واﻟﻜﺎﻓﻴﻬﺎت والمطاعم فضلا ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد راﻛﺒﻲ سيارات اﻷﺟﺮة، واﺷﺘﺮاﻃﺎت أﺧﺮى ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻔﻴﺮوس".

 واشار الى انه ﺳﻴﻌﺎد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال اﻟﺘﺎم ﻣﺮة أﺧﺮى "إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺤﺎﻻت الاصابات بالفيروس.
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