تسريبات حكومة الكاظمي... الشيعة 11 وزارة والمكون السني 6 وزارات والكرد والأقليات 5 حقائب

كشفت تسريبات عن توصل الكتل السياسية الرئيسة في العراق إلى اتفاق نهائي مع رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي على تشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة.

وبحسب التسريبات، فإن حكومة مصطفى الكاظمي تتألف من 22 وزارة، والمرشحين لشغل تلك الحقائب هم من بين سياسيين ومستقلين.

وتشير التسريبات إلى أن الشيعة سيحصلون على 11 وزارة بضمنها "الداخلية، النفط، الخارجية، التربية بدلا عن التعليم العالي".

وسيحصل ائتلاف "الفتح" بزعامة الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري على 3 وزارات، وتحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصر على 3 أيضا.

فيما سيتحصل ائتلاف "النصر" برئاسة رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي على وزارتين، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على واحدة، وحزب الفضيلة التابع للمرجع الشيعي محمد اليعقوبي على واحدة، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم على وزارة واحدة.

وتفيد التسريبات، بأن المكون السني سيحصل على 6 وزارات "بضمنها التعليم العالي بدلا عن التربية" بالتوزيع الآتي: تحالف القوى بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على أربع وزارات، وائتلاف "الوطنية" برئاسة إياد علاوي على وزارة، والمشروع العربي بزعامة خميس الخنجر على وزارة.

وأما الكرد والأقليات فسيحصلون على خمس وزارات وهي: اثنان منها للحزب الديمقراطي الكردستاني وهي وزارة المالية والكهرباء، وسيحصل الاتحاد الوطني الكردستاني على وزارة، والمسيحيون على وزارة، والتركمان على وزارة أيضا.

وأشارت مصادر سياسية إلى وجود منسوب تفاؤل عالٍ بإمكانيّة تمرير البرلمان للكاظمي وحكومته رغم مساعي البعض في الضغط على المكلّف لتحصيل حقائب معيّنة، علماً بأن مطّلعين على خفايا التأليف يؤكّدون أن الحكومة ستحظى بقبول إقليميّ ودولي.

وقد دأبت الكتل والقوى السياسية الكبيرة في الآونة الأخيرة على التأكيد، وفي أكثر من مناسبة، على منح المكلف الثالث بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي حرية الاختيار في كابينته الوزارية من أجل الاسراع بتشكيل الحكومة وعرضها مع برنامجه الحكومي على البرلمان لنيل ثقته .

ومعروف ، بديهيا، أن منح الحرية يعني عدم التدخل وفرض الشروط والاملاءات على المكلف بتشكيل الحكومة، إلا إذا كان هناك تفسير آخر واهداف مخفية تحت ستار هذه الحرية ..



