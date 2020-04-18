خط جديد لإنتاج الأنابيب في شركة الحديد والصلب



اعلنت الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة عن اضافة خط انتاجي جديد لصناعة الانابيب.



وقال مدير عام الشركة عباس حيال في تصريح صحفي :" ان الشركة العامة للحديد والصلب اضافت خطا انتاجيا جديدا في صناعة الانابيب ،هو معمل انتاج الانابيب الملحومة طوليا ".



واضاف حيال :" ان الشركة سابقا كانت تملك معملا لانتاج الانابيب الملحومة حلزونيا وحاليا تمت اضافة خط الانابيب الملحومة طوليا"، مشيرا الى :" ان معمل الانابيب الطولية كان سيفتتح خلال شهر نيسان الحالي ، لكن بسبب ازمة كورونا واجراءات الحظر تأجل الافتتاح".



واوضح :" ان المعمل الجديد سيلبي حاجة البلد من هذا النوع من الانابيب وتجهيز وزارة النفط وجميع وزارات الدولة بالانابيب".

