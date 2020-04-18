سائرون : موقفنا من تشكيل الحكومة سيتغير .. في هذه الحالة

أكد النائب عن تحالف "سائرون" بدر الزيادي :" ان التحالف لن يتدخل في تسمية الوزراء وترك المهمة لرئيس الحكومة المكلف ، شرط ان تنحو جميع الكتل السياسية المنحى نفسه".



وقال الزيادي في تصريح صحفي :" ان موقف التحالف سيتغير في حال اصرت الكتل السياسية على التدخل في تسمية الوزراء ".



واضاف :" ان اللقاءات مستمرة بين رئيس الوزراء المكلف والكتل السياسيَّة لوضع رؤية لاختيار الكابينة الوزاريَّة ، وحتى الآن لم تثمر المفاوضات عن اختيار كابينة"، مشيرا الى اصرار بعض الكتل السياسية على "استحقاقها الانتخابي".