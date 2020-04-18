بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 18 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 18 نيسان 2020 10:31 ص

وفاة الشابة ملاك الزبيدي "النجفية" بعد تدهور حالتها الصحية

ملاك الزبيدي
توفيت الشابة "ملاك حيدر الزبيدي"، اليوم السبت، إثر تدهور حالتها الصحية جراء الحروق الشديدة التي في جسدها.

وقالت مصادر إعلامية نقلا عن أفراد من أسرة ملاك، إن الأخيرة فارقت الحياة بعد توقف كليتيها وحدوث مشاكل بالرئة لديها.

وأقدمت ملاك من أهالي محافظة النجف على حرق نفسها جراء عنف أسري متواصل من زوجها وعائلته، ونالت الحروق من 50 في المئة من جسدها الذي أصبح يعاني من التسمم.

وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لملاك الزبيدي وهي تصرخ من شدة الألم، نتيجة الحروق البالغة في جسدها.

ووجّه وزير الداخلية ياسين الياسري، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات القضاء في هذه القضية برئاسة قائد شرطة المحافظة والدوائر الرقابية والعمل على إجراءات التطبيق.

ومنذ مطلع الأسبوع الماضي هزت قصة ملاك العراق بعد أن انتشرت مقاطع لها على شبكات التواصل الاجتماعي تكشف عما حصل لها من ظلم دفعها إلى حرق نفسها.

وأصدرت محكمة عراقية، قرارا بتوقيف عدة أشخاص متهمين بالقضية من بينهم زوج ملاك وهو ضابط أمن عراقي وآخرين من عائلته.
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