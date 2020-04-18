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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 نيسان 2020 10:14 ص

الحكمة : الارضية مثالية لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف

حسن خلاطي


وصف  حسن خلاطي النائب عن تيار "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم ، الظروف المتوفرة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بانها  افضل من تلك التي رافقت مشوار تكليف سابقيه "، مبينا :" ان هناك ارضية مثالية لتمرير الحكومة".

وقال خلاطي في تصريح صحفي :" ان الازمات التي مر بها العراق ،وآخرها ازمة وباء كورونا اضافة الى الهزات السياسية التي مر بها البلد وما حصل خلال فترة التظاهرات وعدم الاستقرار السياسي ، تفرض على الجميع ان يكونوا على قدر المسؤولية، وتبعد بشكل كبير قضية التمسك بالاستحقاقات او المحاصصة"، مرجحا ان "يشهد احد ايام الاسبوع المقبل عقد جلسة للتصويت على الكابينة الوزارية للمكلف".

واكد :" ان الكتل السياسية ، رغم انها فوضت الكاظمي اختيار اعضاء كابينته الحكومية، لكنه بحاجة الى ان يمزج بين آرائه وآراء القوى السياسية ورؤيتها حول شكل الكابينة المقبلة، وهو شيء مهم لتشكيل حكومة قوية وقادرة على ادارة الملفات المناطة بها ".
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