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السبت, 18 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 نيسان 2020 10:12 ص

خبير : داعش له خبرة في اقتناص فرص ضعف الوضع الأمني العراقي

داعش


حذر خبير امني  من :" ان الازمات الصحية والسياسية التي يواجهها العراق ستخلق ثغرات ومجالا لزيادة هجمات تنظيم داعش".

وقال الخبير سجاد جياد في تصريح صحفي :" ان تنظيم داعش له خبرة في اقتناص فرص الضعف في الوضع الامني للعراق وكذلك الاوضاع الامنية الحالية في ظل  اجراءات الحظر، وهذا يعني ان الوضع الامني في المناطق الريفية يمكن استغلاله من قبل خلايا صغيرة ".

واضاف جياد :" ان هدف مسلحي داعش هو زعزعة الوضع الامني والابقاء على هاجس الخوف لدى الاهالي ، الذين كانوا منذ فترة طويلة متخوفين من رجوع تهديد التنظيم مرة اخرى".
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