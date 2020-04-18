خبير : داعش له خبرة في اقتناص فرص ضعف الوضع الأمني العراقي





حذر خبير امني من :" ان الازمات الصحية والسياسية التي يواجهها العراق ستخلق ثغرات ومجالا لزيادة هجمات تنظيم داعش".



وقال الخبير سجاد جياد في تصريح صحفي :" ان تنظيم داعش له خبرة في اقتناص فرص الضعف في الوضع الامني للعراق وكذلك الاوضاع الامنية الحالية في ظل اجراءات الحظر، وهذا يعني ان الوضع الامني في المناطق الريفية يمكن استغلاله من قبل خلايا صغيرة ".



واضاف جياد :" ان هدف مسلحي داعش هو زعزعة الوضع الامني والابقاء على هاجس الخوف لدى الاهالي ، الذين كانوا منذ فترة طويلة متخوفين من رجوع تهديد التنظيم مرة اخرى".