العراق يمدد إيقاف تسيير الرحلات الجوية لغاية 24 نيسان

أعلن مطار السليمانية الدولي، اليوم السبت، عن تمديد سلطة الطيران المدني العراقي إيقاف الرحلات الجوية لغاية 24 من شهر نيسان الجاري.



وذكرت إدارة المطار في بيان اليوم، أنها تلقت إشعارا من سلطة الطيران المدني العراقي بتمديد فترة ايقاف الرحلات الجوية في مطارات البلاد كافة ولغاية 24/4/2020.



وكان العراق قد أوقف تسيير الرحلات الجوية من وإلى مطارته بعد ظهور تفشي فيروس كورونا وقرر استثناء رحلات للعراقيين المتواجدين في الخارج الراغبين بالعودة الى البلاد.