بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 18 نيسان 2020
آخر الأخبار
قصتها أدمت القلوب.. ابنة النجف تلفظ أنفاسها الأخيرة وفاة الشابة ملاك الزبيدي "النجفية" بعد تدهور حالتها الصحية الأمم المتحدة: إطلاق مشروع لإعادة إعمار كركوك العراقية العراق يمدد إيقاف تسيير الرحلات الجوية لغاية 24 نيسان أول محافظة عراقية تعلن رفع حظر التجوال جزئيا العفو الخاص عملية "ترقيع"..والبديل عفو شامل عن الابرياء من ضحايا المخبر السري سدان مائيان في ديالى ينتظران انتهاء ازمة كورونا نائب : المحاصصة تعيق مهمة الكاظمي خشان : الكابينة الوزارية ستوزع وفق نسب متفق عليها مسبقا ماذا اخبر السفير التركي المسؤولين العراقيين على خلفية قصف معسكر مخمور ؟
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 نيسان 2020 10:10 ص

نائب : المكلف سيقدم تشكيلة وزارية بلا حقائب سيادية

الكاظمي

كشف نائب عن كتلة "سائرون"   عن نية رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تقديم تشكيلة وزارية الى البرلمان ، لا تحتوي على مرشحين لشغل الحقائب السيادية.

وقال النائب عن الكتلة عباس عليوي في تصريح صحفي :" ان الكاظمي سيقدم الكابينة الوزارية  الى مجلس النواب قبل انتهاء المدة الدستورية".

واضاف :" ان التشكيلة الوزارية ستكون خالية من المرشحين لشغل الحقائب السيادية، و سيتم ارجاء حسمها لاشعار آخر " .

واشار عليوي  الى :" ان المفاوضات السياسية ما تزال مستمرة بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والقوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الشركة العامة للحديد والصلب

خط جديد لإنتاج الأنابيب في شركة الحديد والصلب 18 نيسان 2020 10:42 ص

بدر-الزيادي (1)

سائرون : موقفنا من تشكيل الحكومة سيتغير .. في هذه الحالة 18 نيسان 2020 10:34 ص

كركوك

الأمم المتحدة: إطلاق مشروع لإعادة إعمار كركوك العراقية 18 نيسان 2020 10:21 ص

حسن خلاطي

الحكمة : الارضية مثالية لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف 18 نيسان 2020 10:14 ص

الاتحاد الوطني الكردستاني

نائب كردي يرجح أن يناقش وفد خلية كورونا قضايا سياسية في الإقليم 18 نيسان 2020 10:08 ص

بشير-الحداد-1-1068x712

رئاسة البرلمان : ننتظر طلبا من الكاظمي لعقد جلسة منح الثقة 18 نيسان 2020 10:05 ص

شركة نفط البصرة

البصرة تحذر الشركات النفطية الأجنبية من التسريح التعسفي للعمالة البصرية 18 نيسان 2020 09:44 ص

وزارة العدل

العدل ترسل قوائم المشمولين بالعفو الخاص للأمانة العامة لمجلس الوزراء 18 نيسان 2020 09:41 ص

التعليقات