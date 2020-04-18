نائب : المكلف سيقدم تشكيلة وزارية بلا حقائب سيادية



كشف نائب عن كتلة "سائرون" عن نية رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تقديم تشكيلة وزارية الى البرلمان ، لا تحتوي على مرشحين لشغل الحقائب السيادية.



وقال النائب عن الكتلة عباس عليوي في تصريح صحفي :" ان الكاظمي سيقدم الكابينة الوزارية الى مجلس النواب قبل انتهاء المدة الدستورية".



واضاف :" ان التشكيلة الوزارية ستكون خالية من المرشحين لشغل الحقائب السيادية، و سيتم ارجاء حسمها لاشعار آخر " .



واشار عليوي الى :" ان المفاوضات السياسية ما تزال مستمرة بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والقوى السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة".

