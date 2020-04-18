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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 نيسان 2020 10:08 ص

نائب كردي يرجح أن يناقش وفد خلية كورونا قضايا سياسية في الإقليم

الاتحاد الوطني الكردستاني
رجح نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني يان يناقش الوفد النيابي الذي يزور اقليم كردستان حاليا ،تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال النائب حسن آلي في تصريح  صحفي :" ان الوفد النيابي الذي يزور اقليم كردستان برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، جاء ليبحث مع الجهات الصحية آخر مستجدات الوضع الصحي لمواجهة جائحة كورونا".

واضاف:" ان الكعبي يترأس الوفد الزائر كونه رئيس خلية الازمة لمواجهة فيروس كورونا"، مرجحا ان"يناقش الوفد الزائر عددا من القضايا السياسية وعلى رأسها مسألة تشكيل الحكومة الجديدة".
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