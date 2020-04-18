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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 18 نيسان 2020 09:57 ص

أول محافظة عراقية تعلن رفع حظر التجوال جزئيا

نجم الجبوري

قررت خلية أزمة نينوى لمكافحة كورونا، رفع حظر التجوال بشكل جزئي اعتبار من يوم الأحد، مبينا أن المحافظة ستسمر في اغلاق منافذها مع المحافظات الأخرى.

وقالت الخلية في بيان، إنها " قررت الرفع الجزئي لحظر التجوال لجميع القطاعات من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساءً اعتبارا من يوم الاحد 19/4".

وأضافت أن "استمرار غلق منافذ المحافظة بالكامل واستثناء عجلات الحمل الخاصة بالمواد الغذائية والانشائية والحالات الطارئة وأن حركة السيارات الصغيرة تكون بنظام الفردي والزوجي يستثنى من ذلك عجلات الكوادر الصحية والطبية".

وتابعت: أنه " تقرر السماح بحركة العجلات الكبيرة داخل المحافظة الخاصة بنقل المواد الغذائية والمواد العامة وسيارات المواد الانشائية من الساعة ال 4 عصرا وحتى الساعة ال 6 صباحا".

وأشارت إلى أن " الدوام في الدوائر الحكومية بنسبة 25% من الكوادر وان يستمر غلق المطاعم ( عدا السفري ) والكافيهات والكافتيريات وقاعات المناسبات وسرادق العزاء وسيارات النقل العام و استمرار غلق المساجد دور العبادة وإقامة الصلوات ".

وأكدت ضرورة "الالتزام الكامل بمنع التجمعات في داخل المحلات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وان لا يزيد التجمع عن 10 اشخاص واتخاذ التدابير الوقائية كالتعقيم وارتداء القفازات والكمامات وانه سيتم اعادة تقييم الموقف من حظر التجوال حسب الموقف الوبائي لفيروس كورونا ".

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