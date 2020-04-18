القبض على أحد مسؤولي التجنيد في تنظيم داعش بنينوى

القت قوة من جهاز الامن الوطني في محافظة نينوى القبض على احد مسؤولي التجنيد في تنظيم داعش .



وقال الجهاز في بيان :" ان مفارز الجهاز في نينوى تمكنت من القاء القبض على احد قياديي عصابات داعش الارهابية ، المسؤول عن تجنيد الافراد ومشارك في اعدام وقتل المواطنين فضلا عن تنفيذ هجمات على القوات الامنية خلال سيطرة التنظيم على المحافظة"..