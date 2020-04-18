البصرة تحذر الشركات النفطية الأجنبية من التسريح التعسفي للعمالة البصرية

حذرت الحكومة المحلية في البصرة، الشركات النفطية الأجنبية العاملة في المحافظة مما اعتبرته مخالفات ارتكبتها (الشركات) جرّاء التسريح التعسّفي للعمالة البصرية مستغلة الحظر الوقائي،.

وقال النائب الأول للمحافظ محمد طاهر التميمي في بيان ، إنه "بالنظر للظرف الصعب الذي يمر به العراق عموما، والبصرة خصوصا بسبب الوباء، نجد اليوم ان اغلب الشركات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية في المحافظة قد استغلت هذا الظرف الصعب، وقامت بتسريح عدد كبير من العمالة البصرية بدون اي عذر او مسوغ قانوني"، مبينا ان" هذه الشركات لاتزال عقودها سارية المفعول ومستمرة بالعمل، حيث استغلت فترة حظر التجوال وأنهت عمل موظفيها العاملين في الحقول النفطية".



وأضاف التميمي انه "من باب المسؤولية وجهنا بتشكيل لجنة من قبل ديوان المحافظة وعضوية الأجهزة الأمنية من ذوي الاختصاص لزيارة الشركات النفطية، حيث ستلزم اللجنة تلك الشركات بقانون العمل العراقي، وبتدقيق المخالفات التي ارتكبتها خلال هذه الفترة".