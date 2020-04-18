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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 نيسان 2020 09:41 ص

العدل ترسل قوائم المشمولين بالعفو الخاص للأمانة العامة لمجلس الوزراء

وزارة العدل
أعلن وزير العدل فاروق شواني  إرسال قوائم للأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمشمولين بالعفو الخاص.
وقال شواني في تصريح صحفي إن “وزارة العدل أرسلت قوائم المودعين في الأقسام السجنية التابعة لوزارة العدل من المشمولين بالعفو الخاص إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واضاف “شملت القوائم أسماء المودعين في دائرة الإصلاح العراقية والبالغ عددهم (٩٥٠) نزيلاً مع نسخ من قرارات الحكم الصادرة بحقهم من المحاكم المختصة، وكذلك أيضاً أسماء النزلاء في دائرة إصلاح الأحداث والبالغ عددهم (٥٧) حدثاً.
وأشار شواني إلى أن “وزارة العدل تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لإصدار عفو خاص عن بعض المحكومين تلافياً لتفشي وباء كورونا.
ولفت إلى أن “مجلس الوزراء وافق على المقترح ، حيث تم تدقيق ملفات النزلاء المودعين في سجون الوزارة والذين شملوا بقرار العفو على وفق مواد محددة ضمن كتاب مجلس الوزراء باستثناء المحكومين بقضايا الإرهاب والمخدرات والتزوير والاتجار بالبشر ومواد أخرى.
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