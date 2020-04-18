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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 18 نيسان 2020 09:18 ص

وزير النفط: هدفنا إضافة مليار قدم مكعب من الغاز للإنتاج الوطني

ثامر-الغضبان-النفط-
أكد وزير النفط ثامر الغضبان،  سعي الوزارة لاضافة نحو مليار قدم مكعب قياسي من الغاز المصاحب الى الانتاج الوطني .

وقال الغضبان  تصريح صحفي : " ان وزارة النفط ملتزمة بالاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية بهدف تغطية الحاجة المحلية ،ومنها تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية ، واقاف استيراد الطاقة من الخارج "، لافتاً الى :" ان الوزارة وقعت العام الماضي عقدين كبيرين لاستثمار الغاز بطاقة 750 مليون قدم مكعب قياسي في حقلي الحلفاية بمحافظة ميسان ورطاوي في محافظة البصرة ".

واضاف :" ان الوزارة ابرمت عقداً  آخر قبل تشكيل الحكومة الحالية لاستثمار الغاز في حقلي الغراف والناصرية بمحافظة ذي قار بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي" ، مبينا :" ان هذه العقود تمثل خطوة مهمة لاضافة معدلات انتاجية جديدة لقطاع الغاز في العراق تهدف الى انتاج قرابة المليار قدم مكعب قياسي باليوم من الغاز تزود بها محطات الطاقة الكهربائية وجميع الصناعات المرتبطة باستخدامات الغاز " .

واكد الغضبان جدية الحكومة ووزارة النفط في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والاستغناء عن استيراده ، مشيراً الى ان الوزارة تعمل ايضا على تطوير حقلي عكاز والمنصورية لانتاج الغاز الحر، وهذا ما سيضيف قدرات انتاجية اضافية من الغاز.                     

يذكر  ان العراق وصل الى الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز السائل"غاز الطبخ "والمكثفات.
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